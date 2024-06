Domenica di sole sulla provincia di Latina e come ogni weekend con temperature piacevoli, sono migliaia le persone che hanno scelto di passare qualche ora in spiaggia, partendo anche dalla provincia di Frosinone, come sempre accade. Proprio sulla trafficatissima Frosinone-Mare, la strada che unisce la provincia pontina con quella ciociara, è avvenuto un terribile incidente nel pomeriggio di oggi. Sulla Monti Lepini infatti, nel territorio di Patrica, due vetture si sono scontrate frontalmente all'altezza del ristorante "Dal Patricano": otto persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale ma nessuna di queste sarebbe in pericolo di vita, nonostante le due auto risultino praticamente distrutte.