Incidente a Sermoneta, auto si ribalta: due feriti. Conducente sono l’effetto di alcol e droga

Pauroso incidente lungo via Valvisiolo a Sermoneta in cui sono rimaste ferite in maniera serie due persone. E’ accaduto nella nottata di ieri e al termine degli accertamenti i carabinieri hanno denunciato un giovane di 31 anni di Latina perché trovato alla guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione dei militari della Stazione di Sermoneta che sono intervenuti sul posto per i rilievi di rito, il 31enne alla guida dell’auto, per cause che sono ancora al vaglio, ne ha perso improvvisamente il controllo; la vettura a quel punto si è ribaltata finendo fuori la carreggiata. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure all’autista e al passeggero, li hanno subito trasportati presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. Meno gravi le condizioni del 31enne che era la volante che è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 40 giorni, mentre resta ancora riservata quella del passeggero.

Sul fronte delle indagini, nell’immediato sono stati svolti gli accertamenti sul giovane che al momento dell’incidente era alla guida del veicolo e che è risultato positivo alle analisi per la ricerca di alcol e droga nel sangue, motivo per cui è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.