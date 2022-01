Incidente nella notte sul cavalcavia, nello scontro un'auto si ribalta: la vittima è un cuoco di 47 anni

E' Alessandro Covelli la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella notte nel territorio di Sermoneta, in via Tufette. L'uomo, 47 anni, lavorava come cuoco e al momento dello schianto stava probabilmente facendo ritorno a casa, a Latina Scalo, zona borgata Carrara.

La sua auto si è scontrata con un'altra vettura mentre percorreva il ponte che sovrasta la ferrovia. Un impatto frontale che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'uomo è morto schiacciato tra le lamiere del veicolo che si è ribaltato. Per estrarre il corpo è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Nell'incidente sono rimaste ferite altre due persone, un altro uomo che viaggiava nella stessa auto della vittima e il conducente dell'altra vettura. Entrambi però non hanno riportato gravi conseguenze.