Un'altra tragedia sulle strade pontine, perde il controllo della moto: muore Alessio Bego

Un'altra vittima sulle strade della provincia pontina per un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, 11 luglio, a Sermoneta. A perdere la vita Alessio Bego, 49 anni, residente a Sermoneta, impiegato in una ditta farmaceutica.

Intorno alle 17 l'uomo stava percorrendo via Le Pastine, in direzione Sermoneta Scalo, quando ha improvvisamente perso il controllo della moto che stava guidando finendo contro un'auto parcheggiata lungo la strada. Uno schianto fatale purtroppo per l'uomo. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Si è tentato di rianimarlo, ma l'uomo è deceduto poco prima che arrivasse l'eliambulanza che era stata attivata per il suo trasferimento. La dinamica dell'incidente, ricostruito dagli agenti della polizia locale con il supporto dei carabinieri di Latina, è chiara: si è trattato di un incidente autonomo.

Solo 48 ore prima era deceduto in ospedale Sandro Califano, anche lui 49enne, originario di Cisterna, vittima di un incidente stradale avvenuto sabato in via Toti mentre l'uomo guidava il suo scooter.