Incidente nella notte a Semoneta, scontro tra due auto sul cavalcavia: muore un uomo

Incidente stradale nella notte nel territorio di Sermoneta. Il sinistro è avvenuto all'altezza del cavalcavia che attraversa i binari ferroviari, in via Tufette, e non ha lasciato scampo a uno degli automobilisti coinvolti, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

Le due auto si sono scontrate frontalmente e nell'impatto, particolarmente violento, una delle due si è ribaltata. Il conducente, intrappolato tra le lamiere, è stato estratto grazie all'intervento di una squadra di vigili del fuoco che ha tagliato la cappotta della vettura. Inutile però ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118.

Sul posto anche i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che si occuperanno di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.