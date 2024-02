Fuoristrada nella notte: un'auto finisce contro un albero sull'Appia

Incidente stradale la notte scorsa poco prima della mezzanotte al chilometro 76 della via Appia nel territorio del comune di Sezze. Un'auto, in maniera autonoma, è uscita di strada concludendo la sua corsa contro un albero.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare il mezzo incidentato e a metterlo in sicurezza oltre ad una un'ambulanza del 118 per prestare i soccorsi al conducente della vettura. Per lui fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Sul luogo del sinistro anche le forze dell'ordine per effettuare i necessari rilievi.