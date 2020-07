Incidente nella notte a Sezze, auto contro scooter: ferito un ragazzo

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, sabato 25 luglio, nel territorio di Sezze. Il sinistro si è verificato lungo la Migliara 47, all'incrocio con via Gricilli. A scontrarsi un'auto con a bordo due persone e uno scooter che viaggiava verso l'Appia.

Nei pressi dell'incrocio i due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il giovane che era a bordo dello scooter, sbalzato per diversi metri sull'asfalto dopo il violento impatto con la vettura. Il mezzo è volato poi fuori strada finendo in un campo. Sul posto i carabinieri della stazione di Sezze, i vigili del fuoco e i volontari dell'Anc di Sabaudia che si sono occupati della regolamentazione della circolazione stradale durante le operazioni di soccorso e durante i rilievi. Il ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni serie.

