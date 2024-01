Una domenica di incidenti quella di oggi, 14 gennaio, nella provincia di Latina. Quasi contemporaneamente al mortale costato la vita a un ciclista ad Aprilia infatti un altro sinistro si è verificato questa volta nel territorio di Sezze.

Qui, nella frazione di Ceriara sulla Migliara 47, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una vettura è andata furi strada per poi capovolgersi e finire nel canale che costeggia la strada, rimanendo parzialmente ricoperta.

Fortunatamente nessuna conseguenza grave per l’automobilista che è riuscito a uscire dal mezzo da solo prima dell’arrivo dei soccorsi. Il luogo dell’incidete è stato raggiunto dai sanitari del 118 che hanno preso subito in cura il conducente dell’auto e dai vigili del fuoco i quali, dopo essersi accertati che non ci fosse nessun’altra persona coinvolta, hanno iniziato le operazioni di recupero della vettura.

Per effettuare l’intervento si è reso necessario anche l’ausilio dell’autogru arrivata dal comando di Frosinone. Sul posto sono poi intervenuti anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.