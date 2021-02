Incidente a Sezze, scontro fra due auto: quattro feriti sulla Monti Lepini

Incidente stradale ieri, 15 febbraio, nel territorio di Sezze. Il sinistro, avvenuto lungo la strada Monti Lepini, ha coinvolto due auto che si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Il violento impatto ha provocato quattro feriti, tre dei quali viaggiavano su una vettura e uno sull'altra.

Sul posto, oltre ai carabinieri e alle ambulanze del 118, è stato encessario il'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Latina che ha estratto i feriti dall'abitacolo delle vetture per consegnarli ai soccorsi.

Gallery