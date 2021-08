Incidente stradale a Sezze, perde il controllo della moto: muore un centauro

La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, 29 agosto, in via Roccagorga. L'uomo è finito contro un muro che costeggia la strada

Tragedia sulle strade nel comune di Sezze. Un uomo ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, 28 agosto, lungo via Roccagorga nei pressi dell'incrocio con via Murolungo. La vittima, 37 anni, è un motociclista che era in sella a una Suzuki.

Secondo la ricostruzione il centauro ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo contro un muro che costeggia la carreggiata. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo e i soccorsi al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Sezze che si sono occupati dei rilievi.