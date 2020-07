Incidente a Sezze, auto finisce in un canale: morto un uomo

Tragedia questa mattina, 31 luglio, sul territorio di Sezze. E' di un morto il bilancio ufficiale di un incidente stradale avvenuto lungo la Migliara 47. Secondo una prima ricostruzione un'auto è finita fuori strada cadendo in un canale dal ponte Farraioli. L'auto è finita sott'acqua e la persona che era all'interno è deceduta.

Si tratta di un uomo residente a Borgo San Michele di 79 anni, che si stava recando a lavorare sul suo terreno. Inizialmente si pensava che i deceduti fossero due e sono state avviate nel canale le ricerche di un disperso. Con l'arrivo dei familiari della vittima è stato però accertato che l'uomo si trovava da solo nell'auto. Con l'intervento dei vigili del fuoco è stata recuperata la vettura, una Opel Astra, con il cadavere del conducente intrappolato all'interno.

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dai vigili del fuoco e della polizia stradale di Terracina per i rilievi. Sul posto anche le ambulanze del 118 e un elicottero ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.