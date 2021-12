Incidente mortale a Sezze la notte di Natale: perde la vita un ragazzo

Tragedia sulle strade pontine nella notte di Natale. Un incidente stradale si è verificato nel comune di Sezze, in via Roccagorga. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto è uscita fuori strada.

Il sinistro non ha lasciato scampo purtroppo al conducente, un ragazzo che ha perso la vita. Nell'impatto è rimasta ferita anche una donna che si trovava sul sedile del passeggero. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e una squadra di vigili del fuoco.