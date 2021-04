Sezze, rifiuta l’alcol test dopo l’incidente: 60enne denunciato dai carabinieri

Gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma intervenuti sul posto in seguito al sinistro in cui sono rimaste coinvolte due auto. Per l’uomo anche il ritiro della patente

Coinvolto in un incidente stradale ha poi rifiutato di sottoporsi all’alcol test: è accaduto a Sezze dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 60 anni.

Il 60enne di origini romene, secondo quanto riferito dall’Arma, nella serata del 31 marzo è rimasto coinvolto in un incidente tra due vetture su cui sono intervenuti gli stessi militari per i rilevi di rito.

In particolare l’uomo alla richiesta dei carabinieri di sottoporsi agli accertamenti per appurare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica, si è rifiutato di effettuarli. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per rifiuto all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica e il ritiro della patente di guida.