Sbanda e finisce con l'auto contro un muro, ma rifiuta di sottoporsi all'alcol test

Ha perso il controllo dell'auto mentre percorreva la strada statale 69, all'altezza dello svincolo con la provinciale Sonninese, ed è finito contro un muro di contenimento. Il conducente, un uomo di 42 anni che era alla guida di una macchina intestata al padre, è rimasto illeso. Ma all'arrivo dei carabinieri si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tecnici per stabilire se si era messo al volante in stato di alterazione per eventuale assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, prendendo atto del rifiuto, lo hanno quindi denunciato in stato di libertà e hanno proceduto al ritiro della patente di guida.

.