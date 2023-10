Scontro tra furgone e auto su strada del Crocifisso, due feriti

Incidente stradale questa mattina, 10 ottobre, nel capoluogo pontino. Il sinistro si è verificato lungo strada del Crocifisso e ha coinvolto un furgone e un'auto. Nel violento impatto il furgone è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco in un fosso che costeggia la carreggiata.

Feriti i due conducente anche se in modo apparentemente non grave. Sul posto oltre all'ambulanza del 118 si è reso necessario anche l'intervento di una squadra di vigili del fuoco, che ha soccorso per persone rimaste intrappolate nell'abitacolo e messo in sicurezza i due mezzi indicentati. La dinamica è in fase di accertamento da parte della polizia locale di Latina.