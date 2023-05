Grave incidente su strada Sabotino: un ferito soccorso da un’eliambulanza

Un grave incidente si è verificato lungo strada Sabotino alle porte del borgo nel capoluogo pontino in cui, da quanto si apprende sono rimasti coinvolti un furgone e una vettura; il bilancio è di un ferito grave soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in eliambulanza in ospedale a Roma.

Il sinistro è avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 24 maggio; sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale impegnata nei rilievi. Secondo una primissima ricostruzione, i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione quando, per cause che sono ancora al vaglio, il Fiat Doblò avrebbe urtato lateralmente l’auto, una Golf, finendo in seguito all’impatto nella cunetta che costeggia la strada dal lato opposto.

E’ stato proprio il conducente del furgone ad avere la peggio: rimasto ferito gravemente è stato soccorso e per lui è stato poi predisposto il trasferimento in ospedale a Roma per mezzo di un’eliambulanza. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale che hanno svolto i primi rilievi e a cui spetta ora la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.