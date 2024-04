Alla guida di un furgone investe una studentessa 15enne appena scesa dal bus

C’era un uomo di 64 anni di Aprilia alla guida del furgone che ha investito una studentessa di 15 anni a Tivoli. L’incidente nella mattinata di ieri, venerdì 26 aprile, intorno alle 7.15 quando la giovanissima era appena scesa da un autobus e stava attraversando la strada per andare a scuola.

Come riporta RomaToday, la 15enne, residente a San Polo dei Cavalieri, era appena scesa dal bus Cotral diretto a Tivoli e, all'altezza del civico 26 della via Tiburtina Valeria, mentre attraversava la strada per raggiungere un sovrappasso ferroviario che porta ai vicini istituti superiori di via Sant'Agnese, è stata colpita da un minivan proveniente dal senso opposto di marcia.

Immediatamente soccorsa dallo stesso conducente pontino e da alcune persone presenti sul luogo dell’investimento, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze fisiche. Affidata alle cure dei sanitari del 118 l'adolescente è stata trasportata per ulteriori accertamenti con l'ambulanza dapprima al posto di primo soccorso dell'ospedale di Tivoli, quindi all'ospedale Pertini di Roma.

Sul posto la polizia locale di Tivoli che ha proceduto ai rilievi del caso