Cisterna piange suor Flora morta dopo un incidente: “Aveva il cuore spalancato per tutti”

Ha sconvolto tutta la comunità di Cisterna la notizia della morte di suor Flora Di Guglielmo rimasta uccisa in un incidente che si è verificato in pieno centro a Roma, dove è stata investita da un’auto. Dopo aver lottato tra la vita e la morte per due giorni il cuore della religiosa ha cessato di battere nel pomeriggio di ieri, domenica 28 gennaio, all’ospedale San Giovanni dove era stata ricoverata in prognosi riservata.

“La nostra comunità è rimasta sconvolta dalla tragica notizia della scomparsa di suor Flora Di Guglielmo, della scuola Maria De Mattias di Cisterna. Siamo profondamente addolorati. La conoscevo approfonditamente e in tante occasioni ho avuto modo di parlare e confrontarmi con lei” aha dichiaro il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini che ha voluto ricordare oggi la religiosa.

“Suor Flora aveva il cuore spalancato per tutti: il senso della sua esistenza è stato quello di essere un dono costante, amorevole, gioioso e disinteressato per chiunque. È stata un sostegno prezioso per le tante bambine e bambini della scuola Maria De Mattias, una ‘madre attenta’, presente e sensibile, sempre dedita all’ascolto, e anche per i genitori e le famiglie degli studenti. Alle suore adoratrici del sangue di Cristo della nostra comunità - ha poi concluso il primo cittadino - va l’abbraccio e la vicinanza dell’intera amministrazione comunale”.

L’incidente si è verificato in via Merulana, all'altezza dell'incrocio con largo Brancaccio. Secondo quanto emerso, suor Flora Di Guglielmo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, è stata investita dall’auto guidata da un uomo di 35 anni di nazionalità filippina. Subito soccorsa è stata trasportata in ospedale dove è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri.