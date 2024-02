L’ultimo saluto a suor Flora, morta dopo un incidente. Donati gli organi

Oggi è stato il giorno dell’ultimo saluto a suor Flora De Guglielmo, morta domenica scorsa in seguito a un incidente stradale avvenuto a Roma. Un lutto che ha sconvolto l’intera comunità di Cisterna; dopo una vita vissuta a Viterbo dedicata ai ragazzi la religiosa negli ultimi due anni infatti si era trasferita nella comunità delle Suore adoratrici del preziosissimo sangue proprio nel comune della provincia di Latina.

La celebrazione del funerale c’è stata questa mattina nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Cisterna poi il feretro è ripartito alla volta di Viterbo e nel primo pomeriggio è arrivato al cimitero di San Lazzaro dove suor Flora riposerà per sempre, nella cappella delle Suore adoratrici del preziosissimo sangue. La commemorazione, come riporta ViterboToday, è stata celebrata da don Massimiliano Balzi con don Luca Scuderi. “Suor Flora aveva il cuore spalancato per tutti: il senso della sua esistenza è stato quello di essere un dono costante, amorevole, gioioso e disinteressato per chiunque - ha detto nei giorni scorsi il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini ricordandola -. È stata un sostegno prezioso per le tante bambine e bambini della scuola Maria De Mattias, una ‘madre attenta’, presente e sensibile, sempre dedita all’ascolto, e anche per i genitori e le famiglie degli studenti”.

Suor Flora è rimasta coinvolta in un incidente nel pomeriggio di venerdì 26 gennaio in pieno centro a Roma, in via Merulana. All’altezza dell’incrocio con largo Brancaccio è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. In quel momento era diretta alla stazione per prendere il treno che l’avrebbe riportata a Cisterna. Dopo aver lottato per due giorni tra la vita e la morte nel tardo pomeriggio di domenica il suo cuore ha cessato di battere all'ospedale San Giovanni dove era stata ricoverata. "Le sue condizioni di salute - riportano le consorelle - erano gravissime. Il personale medico ci ha permesso di starle vicino. Aveva una emorragia cerebrale devastante e inoperabile. È arrivata prima la morte cerebrale e poi quella della vita, che l'ha portata all'improvviso incontro con il Signore. I suoi organi sono stati donati: i suoi occhi, i suoi reni e il suo fegato continuano a esistere in altre persone a cui hai dato una nuova possibilità".