Pauroso incidente a Terracina, camion abbatte il guard rail e finisce in una scarpata

Pauroso incidente nella notte a Terracina, nei pressi dello svincolo tra l’Appia e la SS Terracina-Prossedi che ha visto coinvolto un mezzo pesante uscito fuori strada.

L’allarme è scattato proprio intorno a mezzanotte; sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 per i primi soccorsi all'autista, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione, il camion che trasportava frutta per cause che sono ancora in fase di accertamenti è uscito fuori strada; dopo aver divelto il guardrail ha terminato la sua corsa nella scarpata sottostante lo svincolo stradale.

Subito si sono arrivati i soccorsi: i vigili del fuoco hanno operato sul posto per il recupero dell’autista all'interno della cabina del mezzo pesante, un uomo originario di Napoli; liberato è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Nel frattempo gli uomini del 115 hanno lavorato anche per il recupero del mezzo che è stato messo in sicurezza. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale a cui spetta ora la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

