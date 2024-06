Scontro tra due auto sull'Appia: un morto e un ferito grave

Tragedia sulla strade nella tarda serata di ieri lungo la via Appia, nel territorio di Terracina. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. A scontrarsi due utilitarie, intorno alle 23 di martedì 18 giugno. Un'auto in fase di sorpasso si è scontrata con un secondo veicolo che stava svoltando in una strada secondaria. L'impatto frontale è stato particolarmente violento.

Ad avere la peggio sono state le due persone che viaggiavano a bordo della prima vettura, una Fiat Punto. Uno dei due uomini, Leonardo Mieli, è morto sul colpo e a nulla è valso il tentantivo dei soccorritori di salvargli la vita. Aveva 47 anni. Un altro è rimasto invece gravemente ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato d'urgenza in ospedale. La dinamica del sinistro ancora in fase di ricostruzione.