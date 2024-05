Scooter contro un'auto in centro: il conducente finisce in ospedale

Auto contro scooter ieri mattina, domenica 12 maggio, nel territorio di Terracina. I carabinieri del Nor- aliquota radiomobile sono intervenuti per un sinistro che ha coinvolto una vettura condotta da un cittadino di 41 anni di Latina e un ciclomotore guidato da un cittadino cinese di 50 anni, residente nella cittadina.

Per cause ancora in corso di accertamento il cittadino straniero, che viaggiava sullo scooter in direzione Terracina centro, arrivato a un incrocio ha urtato la ruota posteriore dell'auto che lo precedeva ed è volato a terra. Come accertato dai militari, lo scooter era senza assicurazione. Il 50enne è stato soccorso e trasportato dal 118 in ospedale per le diverse contusioni e le ferite riportate nel sinistro. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro.