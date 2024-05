Coinvolta in un incidente con feriti, guidava in stato di ebbrezza: patente ritirata e auto sotto sequestro

E' rimasta coinvolta in un incidente stradale nel quale si sono registrati anche dei feriti ed è stata denunciata. A Terracina i militari del Nor- aliquota radiomobile hanno deferito in stato di libertà una donna di 42 anni residente a San Felice Circeo.

Il sinistro risale allo scorso 21 aprile. I carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione al 112, hanno sottoposto la conducente ad accertamenti con etilometro in una struttura sanitaria e i risultati hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita. Oltre alla denuncia, alla donna è stata ritirata la patente e le è stata sequestrata l'auto.