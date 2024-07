Anziana investita da un'auto lungo la Pontina

Investimento lungo la Pontina, nel territorio di Terracina. Un automobilista 36enne, romano, stava percorrendo in auto una strada privata, poi, nell'immettersi sulla Pontina, ha travolto una donna di 85 anni che camminava costeggiando la strada regionale 148.

L'anziana, residente a Roma, nell'impatto è rimasta ferita e per lei è stato necessario allertare un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata all'ospedale più vicino per gli accertamenti del caso. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'investimento, i carabinieri del Nor- aliquota radiomobile di Terracina.