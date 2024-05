Incidente stradale a Terracina in cui è rimasto ferito un uomo di 54 anni investito da un’auto mentre stava attraversando la strada. E’ accaduto in via Cristoforo Colombo e il pedone, soccorso, è stato poi portato in ospedale.

Sul posto insieme ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, un giovane di 30 anni che vive a Terracina stava percorrendo via Cristoforo Colombo alla guida della sua auto quando, per cause che sono ancora al vaglio, ha investito il 54enne, anche lui del posto, che in quel momento stava attraversando la strada.

Scattato l’allarme hanno raggiunto il luogo del sinistro i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo portato all’ospedale Fiorini. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Terracina a cui ora sono affidate le indagini.