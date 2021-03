Incidenti mentre sono alla guida sotto l’effetto dell’alcol: denunciati due uomini

Due uomini di 52 e 56 anni sono stati denunciati dai carabinieri per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. E’ l’esito degli accertamenti che sono stati condotti dai militari dell’Arma in seguito a due destini incidenti: il primo si è verificato a Terracina nella serata dello scorso 28 febbraio, il secondo a Monte San Biagio il 6 febbraio.

Secondo quanto riferito dai carabinieri i due uomini, nelle due diverse occasioni, si sono posti alla guida dell’auto sotto l’effetto di sostanze alcoliche, così come accertato presso una struttura sanitaria, rimanendo coinvolti in due incidenti che nel primo caso ha causato anche dei feriti.

Ad entrambi gli uomini è stata ritirata subito la patente di guida e i mezzi sottoposti a sequestro amministrativo.