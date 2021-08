Morti al rientro dal mare, sono Matilde Tabacco e Gabriele Alì le vittime dell’incidente sull’Appia

Sono Matilde Tabacco, 29 anni e Gabriele Alì di 46 anni le vittime del terribile incidente stradale avvenuto sabato notte all’incrocio tra l’Appia e la Pontina, all’altezza di Terracina.

I due avevano trascorso una giornata al mare e stavano rientrando a Roma, dove abitavano, a bordo di un maxi scooter, un T Max che si è scontrato frontalmente con un’Alfa Romeo Mito che procedeva in senso contrario. I due sono stati sbalzati violentemente dalla sella del mezzo e per loro purtroppo non c’è stato nulla da fare. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto erano già morti.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Terracina. Nel frattempo il magistrato titolare dell’inchiesta, il sostituto Marco Giancristofaro, ha disposto l’esame autoptico sui corpi delle vittime e già oggi assegnerà l’incarico al medico legale.