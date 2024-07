Tragico schianto sulla Frosinone- Mare: muore un uomo, ferito gravemente il figlio

Drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, 8 luglio, poco prima delle 21. Una persona è morta, un'altra è rimasta gravemente ferita. Il sinistro si è verificato lungo la strada statale 699, la Frosinone- Mare, nel territorio di Terracina.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, una Smart in fase di sorpasso ha prima colpito lievemente un altro veicolo, poi ha preso in pieno un'altra vettura. Nello scontro frontale, particolarmente violento, una delle due auto si è ribaltata su un fianco. Un uomo di 85 anni., Ernesto Colapietro, originario della provincia di Frosinone, ha perso la vita. E' stato estratto dalle lamiere dell'auto ma per lui non c'è stato nulla da fare. Ferito in gravi condizioni il figlio che si trovava accanto a lui e che è stato soccorso da un'eliambulanza e trasportato ieri sera in un ospedale romano. Altre due persone sono rimaste ferite ma in condizioni non gravi e sono state portate all'ospedale di Terracina.

Gli agenti della polizia stradale di Terracina hanno lavorato fino a tarda sera per ricostruire la dinamica dell'incidente e hanno chiuso il tratto di strada per diverse ore, in entrambe le direzioni, per consentire i soccorsi e i rilievi.