Incidente sulla Pontina, scontro fra due moto: tre feriti. Atterra l'eliambulanza

E' accaduto sul territorio di Terracina all'altezza del km 98,400 sulla carreggiata in direzione Roma. Sul posto personale Anas e forze dell'ordine

Incidente sulla Pontina, all'altezza di Terracina, sulla carreggiata in direzione Roma. Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto due moto e che è avvenuto all'altezza del chilometro 98,400. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso con l’eliambulanza per tre persone rimaste ferite.

Sul posto il personale di Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. L'Anas ha comunicato che poco dopo le 19.30 la carreggiata è stata riaperta e il traffico è tornato regolare.