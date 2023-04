Incidente sulla Pontina: ciclista travolto e ucciso da un'auto

Un'altra tragedia si è consumata questo pomeriggio, 26 aprile, sulle strade della provincia pontina. Un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto lungo la Pontina, nel territorio di Terracina. Il sinistro è avvenuto all'altezza del km 98. Secondo quanto accertato, l'uomo si è immesso lungo la Pontina da una strada sterrata laterale ed è stato centrato da un'auto che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia. Il violento impatto non ha lasciato scampo al ciclista, che è morto sul colpo. La vittima è un italiano di 50 anni.

La Pontina è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzione per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco e quelle dell'Anas.