Tir si ribalta e perde il carico, ferito il conducente. Ore di lavoro per i vigili del fuoco

Pauroso incidente nella mattina di oggi, lunedì 27 marzo, nel territorio di Formia che ha coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato rimanendo poi su un fianco. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigilie fuoco che hanno lavorato per ore prima di riuscire a mettere in sicurezza il tir.

Il sinistro si è verificato intorno alle 8 lungo la variante Appia Formia-Garigliano sotto lo svincolo per la strada statale 630 Formia-Cassino; appena arrivati sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, intervenuti con la squadra di Castelforte, hanno trovato la motrice con rimorchio ribaltata su un lato e il carico, bobine di materiale ferroso, che era parzialmente fuoriuscito dal cassone.

Subito i pompieri, con la collaborazione dei sanitari del 118, hanno provveduto a prestare le prime cure all’autista del mezzo che è stato poi portato in ospedale. Successivamente sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza del tir per le quali è stato necessario anche l’arrivo di una autogrù dal comando di Latina. L’intervento per riposizionare in modo regolare il mezzo pesante è durato diverse ore ed è terminato solo intorno alle 17.30.

Sono in corso da parte delle forze dell’ordine gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.