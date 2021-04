Ubriaco alla guida perde il controllo dell’auto e finisce in un campo: denunciato

Alla guida ubriaco è finito fuori strada con la sua auto, rimasto illeso l’uomo è stato denunciato dai carabinieri. Protagonista di quanto accaduto nella notte dello scorso 17 aprile un uomo di 47 anni.

L’incidente si è verificato nella zona di Borgo Grappa a Latina e sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione impegnati nei rilievi di rito. Secondo una prima ricostruzione dei militari, il 47enne era alla guida della sua vettura, in stato di ebbrezza alcolica, quando ha perso il controllo del mezzo che finito fuori strada ha terminato la sua corsa in un terreno agricolo.

Giunti sul posto i carabinieri, dopo essersi accertati che l’uomo al volante non fosse rimasto ferito, lo hanno sottoposto agli accertamenti con etilometro che hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite previsto. Al termine delle verifiche per il 47enne, che al momento dell’incidente era anche sprovvisto della patente, è scattata la denuncia in stato di Libertà.