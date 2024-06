Incidente mentre guida ubriaco: denuncia e sequestro dell’auto per un giovane

Alla guida ubriaco rimane coinvolto in un incidente: un ragazzo è stato denunciato a San Felice Circeo dai carabinieri. I fatti nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno quando il giovane è rimasto coinvolto in un sinistro, fortunatamente senza feriti.

Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti i militari che hanno fatto tutti i rilievi necessari. Il conducente della vettura è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici rilevando un tasso superiore a quello consentito.

Per lui oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica sono scattati anche il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.