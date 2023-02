Incidente in via Aspromonte, si scontra con un’auto su cui viaggia una famiglia: è ubriaco

Si era messo alla guida dopo aver bevuto l’uomo al volante della Volkswagen Golf coinvolta, con una Bmw su cui viaggiava una famigli,a nell'incidente di ieri in via Aspromonte a Latina. Un impatto violento quello tra le due auto che fortunatamente non ha causato gravi conseguenze.

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di domenica 5 febbraio, nel tratto di strada compreso tra via via Rappini e via Beccaria, proprio davanti ingresso del carcere. Secondo una prima ricostruzione, la Golf con a bordo un uomo di origini straniere proveniva da via Nino Bixio quando, nel suo procedere zigzagando ha impattato contro la Bmw su cui si trovavano padre, madre e due figlie piccole, di cui una di pochi mesi.

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno preso in cura la mamma con le due bambine portate in ospedale per accertamenti, ma che fortunatamente non sono in condizioni gravi. Trasportato presso il Santa Maria Goretti anche l’uomo che era alla guida della Golf, sottoposto a tutti gli accertamenti, anche quelli tossicologici che hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge.

I rilievi di rito sul luogo dell’incidente sono stati svolti dagli agenti della polizia locale mentre sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.