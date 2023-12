Grave incidente in moto nella tarda mattutina di oggi, domenica 3 dicembre, nella frazione di Borgo Podgora a Latina. Nel sinistro che si è verificato lungo via Acque Alte è rimasto ferito un centauro soccorso e poi elitrasportato in ospedale a Roma.

Tutto è accaduto intorno alle 12; dalle informazioni a disposizione pare che nello scontro, avvenuto proprio davanti al supermercato, sarebbe rimasta coinvolta anche una vettura. Momenti di paura sono stati vissuti per il motociclista che, da quanto appreso, ha fatto un volo di diversi metri. Dato l’allarme sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno ritenuto necessario far intervenire anche l’eliambilanza con cui il ferito è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma.

Il luogo dell’incidente è stato subito raggiunto anche dagli agenti della polizia stradale di Aprilia impegnati nei rilievi di rito che saranno utili per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.