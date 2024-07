Incidente a Cisterna, auto contro il muro di recinzione dopo lo scontro: un ferito

Pauroso incidente nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 22 luglio, nelle campagne di Cisterna: un’auto è finita contro il muro di recinzione di un ristorante e un uomo ferito è stato portato in ospedale. Questo il bilancio del sinistro che dopo le 18 si è verificato in via Aprilia, all’altezza dell’incrocio con via Plinio il Vecchio e via Mediana.

La dinamica di quanto è accaduto è ora al vaglio degli agenti della polizia locale. Nell’incidente sono rimaste coinvolti una Alfa Romeo Tonale e un pick-up, quest’ultimo andata a sbattere contro il muretto dopo lo scontro tra i due mezzi.

Ad avere la peggio proprio il conducente del secondo veicolo che, soccorso dai sanitari del 118, è stato poi trasportato in ambulanza in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto ha poi operato la polizia locale impegnata nei rilievi che saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.