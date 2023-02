Incidente in via Aspromonte, violento scontro tra due auto davanti il carcere

Incidente stradale questo pomeriggio poco prima delle 19 in via Aspromonte di fronte al carcere a Latina. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Volkswagen Golf e una Bmw, che per cause ancora da accertare sono entrate in collisione.

L’impatto è stato abbastanza violento e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e alcuni mezzi del 118. Sulla Golf viaggiava un uomo, sull’altra auto una famiglia composta da marito, moglie e due bambine delle quali una di pochi mesi che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Il conducente della Golf è stato portato all'ospedale Santa Maria Goretti per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi ai feriti e i rilievi di rito. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia municipale.