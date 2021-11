Investito in via Bruxelles, muore l’83enne Dante Fonzi. L'incidente a pochi metri da casa

E’ cordoglio a Latina per la morte di Dante Fonzi, l’anziano di 83 anni deceduto nella mattinata di ieri in seguito all’incidente stradale avvenuto lungo via Bruxelles. Il drammatico sinistro è avvenuto poco prima delle 10 nei pressi del palazzi del Colosseo, ma per l’uomo subito soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Secondo i primi accertamenti da parte degli uomini della polizia locale intervenuti ieri mattina sul posto, l’anziano, che risiedeva nella zona e abitava non molto lontano dal luogo dell’incidente, stava attraversando la strada nei pressi del ponte; camminava con l’ausilio di un deambulatore quando una vettura, una Yaris blu guidata da un uomo di 50 anni che aveva appena superato la rotatoria e procedeva verso la rotonda dell’Aviatore, lo ha colpito.

Un impatto violento, e troppo gravi si sono rivelate le ferite riportate dall’uomo che trasportato in ospedale, purtroppo è deceduto poco dopo. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente è al lavoro ora la polizia locale di Latina