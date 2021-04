Incidente stradale in via Cerveteri, bambino di 10 anni investito da un’auto

Sul posto i sanitari del 118 per soccorrere il minorenne rimasto ferito; necessario anche l’intervento dell’eliambulanza. Accertamenti sulla dinamica da parte della polizia locale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 aprile, in via Cerveteri a Latinadove un bambino di 10 anni è stato investito da un’auto.

Tutto è accaduto intorno alle 17.30. Da una prima ricostruzione il bambino stava attraversando la strada quando subito dopo un curvone è stato colpito dalla vettura, una Toyota Aygo bianca, alla cui guida si trovava una donna che si è subito fermata. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto sembra che il minorenne sia spuntato all’improvviso mentre dallo spartitraffico voleva raggiungere il parco difronte, e l’automobilista non è riuscita ad evitare l’impatto.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e nei pressi del luogo dell’incidente è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza. Soccorso il bambino, che da quanto si apprende era cosciente, è stato portato all'ospedale Bambin Gesù di Roma; le cure si sono rese necessarie anche per la donna che si trovava alla guida dell’auto, sotto shock dopo il sinistro.

Per i rilievi di rito in via Cerveteri sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Latina a cui ora spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto anche la polizia.

