Grave incidente con il monopattino, ferita una ragazza di 15 anni. Atterra l'eliambulanza

Un grave incidente si è verificato in via dei Volsci a Latina nel quale è rimasta ferita in maniera seria una ragazza di 15 anni che si trovava su un monopattino. Il sinistro è avvenuto intorno all’ora di pranzo e per i soccorsi è stato necessario richiedere l’intervento anche dell’eliambulanza, atterrata nell’area verde che si trova nei pressi del ponte del Pantanaccio.

Non è ancora ben chiara la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolta anche una vettura, una Jeep di colore scuro, che in quel momento era parcheggiata lungo la strada. Stando alle prime testimoninze raccolte dalla polizia locale che è giunta sul posto, la donna che era sull'auto avrebbe aperto la portiera colpendo la 15enne che in quel momento sopraggiungeva in monopattino. Un'ipotesi, questa, che al momento è ancora al vaglio da parte degli agenti; non è chiaro, infatti, se l'adolescente abbia perso l'equilibrio nei pressi del dosso che si trova a poca distanza finendo poi contro il mezzo.

Violento è stato invece l'impatto. Scattato l’allarme, in via dei Volsci sono subito intervenuti i sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi prestati sul posto hanno predisposto il trasferimento della giovane in un ospedale a Roma con l’eliambulanza. I rilievi sono stati effettutai dagli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Francesco Passaretti, che ora sono impegnati in tutti gli accertamenti utili alla ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.