Pauroso incidente in via dei Voslci, auto si ribalta dopo lo scontro

Pauroso incidente nella serata di oggi, mercoledì 22 marzo, in via dei Volsci a Latina, sul ponte che sovrasta il canale delle Acque Medie quasi nei pressi dell’incrocio con via Pantanaccio.

Il sinistro si è verificato qualche minuto prima delle 20 e dalle informazioni a disposizione ha visto coinvolta una vettura condotta da un’anziana, una Hyundai i10, che per cause che sono al momento ancora al vaglio si è scontrata con un’altra vettura, una Toyota Yaris guidata da una donna, dopo aver precedentemente urtato anche un altro mezzo. Dopo lo scontro l’auto dell’anziana si è ribaltata rimanendo poi capovolta al centro della carreggiata.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze ma fortunatamente, da quanto si apprende, per le persone rimaste coinvolte le conseguenze non sono state gravi.

I primi soccorsi sono stati prestati anche da una pattuglia della guardia di finanza che stava transitando sul posto; presto il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dai vigili del fuoco e dalla polizia locale che ha svolto i primi rilievi. Spetterà ora agli agenti ricostruire l’esatta dinamica dello spaventoso incidente.