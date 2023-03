Incidente in via del Murillo, microcar si scontra con un’auto: tre feriti

Terribile incidente intorno all’ora di pranzo di oggi, lunedì 27 marzo, lungo via del Murillo nel territorio di Sermoneta. Dalle informazioni a disposizione sono rimaste coinvolte una vettura e una microcar. Il bilancio, da quanto si apprende, è di tre feriti gravi e sul posto è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza.

Scattato l’allarme in via del Murillo sono intervenuti i carabinieri impregnati nei rilievi di rito; lo scontro, nei pressi della Corden Pharma, è avvenuto per cause che sono ancora in fase di accertamento tra i due mezzi con la microcar completamente distrutta al centro della strada dopo l'impatto che è stato violento, mentre la vettura, una Fiat Punto, è poi finita in una cunetta.

Feriti gli occupanti dei due veicoli, il conducente dell’auto e i due giovani che si trovano nella microcar. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche con due ambulanze oltre che con il mezzo aereo, per il trasferimento dei feriti in ospedale.

La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri.