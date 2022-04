Incidente in via Epitaffio: ragazza investita da un suv, trasportata in eliambulanza al Goretti

Un altro grave incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 20 aprile, lungo via Epitaffio: una ragazza è stata investita da un’auto. Soccorsa è stata trasportata in eliambulanza in ospedale.

Tutto è accaduto intorno alle 8 all’altezza dell’incrocio con via Piscinara Sinistra nei pressi dell’Agenzia Formazione e Lavoro che la giovane stava raggiungendo. Dalle prime informazioni a disposizione, la ragazza era appena scesa dall’autobus quando, per cause che sono ancora al vaglio, è stata colpita da un suv che transitava lungo via Epitaffio.

Violento l’impatto; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 anche con l’ausilio dell’eliambulanza ed è stato subito predisposto il trasferimento della giovane rimasta ferita presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina; le sue condizioni sono considerate gravi.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi di rito sono giunti gli agenti della polizia stradale a cui ora spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell'investimento.