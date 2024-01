Scontro tra due auto in via Epitaffio: cinque persone ferite

Incidente stradale questa mattina, sabato 20 gennaio, alla periferia di Latina. Cinque i feriti. Il sinistro si è verificato lungo via Epitaffio e ha coinvolto due auto, un'Audi Q5 e una Fiat Panda.

Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia locale, la Panda, condotta da un corriere usciva da una strada secondaria per immettersi su via Epitaffio e si è scontrata con l'Audi che percorreva la strada in direzione Latina. L'impatto è stato particolarmente violento. Feriti i quattro occupanti dell'Audi e ilo stesso conducente dell'utilitaria, ma per fortuna nessuno si trova in gravi condizioni. Il sinistro ha reso necessario comunque l'intervento delle ambulanze del 118.