Pauroso incidente nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 aprile, lungo via Epitaffio a Latina. Nello scontro tra uno scooter e un furgone è rimasto ferito un uomo che soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale.

La dinamica è ora al vaglio degli agenti della polizia locale che sto intervenuti sulla straad di ingresso al capoluogo pontino e sono stati impegnati nei rilievi che saranno appunto utili per chiarire come si è verificato l’incidente. Secondo una prima ricostruzione lo scooter, un Tmax Yamaha, procedeva da Latina Scalo quando per cause che sono dunque ancora al vaglio si è scontrato con il furgone.

Ad avere la peggio l’uomo a bordo del mezzo a due ruote che è stato sbalzato a terra; dopo i primi soccorsi è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.