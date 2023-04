Maxi incidente in via Isonzo: coinvolte cinque vetture, otto le persone ferite

Giornata di gravi incidente quella di oggi, martedì 11 aprile, a Latina. Oltre a quello che nella mattinata si è verificato sulla Pontina e costato la vita a un anziano di 91 anni investito da un furgoncino, un altro se ne è verificato lungo vi Isonzo, sempre nel capoluogo, con il coinvolgimento di ben cinque euro, oltre che di una bicicletta.

Sul posto scattata l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118 con diversi mezzi e gli agenti della polizia locale per i i rilievi. Per cause che sono ancora al vaglio un primo scontro frontale c’è stato tra un suv che stava sorpassando la bicicletta e un’altra vettura, poi nella carambola sono rimaste coinvolte anche le atre tre vetture. Sono otto le persone rimaste ferite, secondo una le prime informazioni, tutte fortunatamente in maniera lieve ad eccezione di una donna le cui condizioni sono apparse più gravi. Tutti sono stati soccorsi e poi trasportati in ospedale.

Il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente è ora affidata agli agenti della polizia locale. Pesanti sono state le ripercussioni sulla circolazione stradale.