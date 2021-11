Incidente sulla Monti Lepini, la vittima è il centauro Francesco Palladini

E' Francesco Palladini la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri, 2 novembre, sulla via dei Monti Lepini. L'uomo, 59 anni, residente a Prossedi, era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'Audi A4 condotta da un automobilista di Ceccano.

Il sinistro si è verificato all'altezza del km 13 dell'arteria stradale, all'altezza del territorio di Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone. Dalla ricostruzione della dinamica, il centauro percorreva la strada verso Latina tornando probabilmente verso casa. Il violento impatto con la vettura non gli ha lasciato scampo. L'uomo è sbalzato sull'asfalto e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto è stata attivata un'eliambulanza che però non ha fatto in tempo ad atterrare perché poco dopo il 59enne è deceduto.

Palladini era molto conosciuto nella cittadina di Prossedi e la sua scomparsa ha sconvolto amici e conoscenti.