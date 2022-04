Incidente a Sermoneta Scalo: gravissimo un ragazzo estratto dall’auto da vigili del fuoco e 118

Un brutto incidente si è verificato nella notte lungo la strada provinciale Monticchio a Sermoneta in cui è rimasto gravemente ferito un giovane di 30 anni rimasto incastrato nell'auto. E’ accaduto intorno alle 2.30; dalle prime informazioni si tratta di un sinistro autonomo in cui è rimasta convinta la sola vettura su cui si trovava il ragazzo e che, per cause ancora al vaglio, è uscita fuori strada finendo contro il muretto della recinzione di un'abitazione.

Violento l'impatto. Scattato l’allarme sul posto, nella frazione di Sermoneta Scalo, sono intervenuti i vigili del fuoco insieme anche ai sanitari del 118 e ai carabinieri; al momento del loro arrivo il giovane era incastrato all’interno della vettura e i vigili del fuoco, con la collaborazione dei sanitari, sono stati impegnati nelle delicate operazioni per estrarlo dalle lamiere.

Dopo i primi soccorsi è stato poi trasportato in ospedale. Le indagini per risalire alla effettiva dinamica dell’incidente sono ora affidate ai carabinieri.