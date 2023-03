Incidente in via Piave, scontro tra due vetture: automobilista liberato dai vigili del fuoco

Notte e prima mattinata di lavoro per i vigili del fuoco che a distanza di poche ore sono dovuti intervenire per due diversi incidenti stradali, entrambi a Latina.

Il primo si è verificato alle 23 di ieri, sabato 11 marzo, in via Piave dove sono intervenuti i carabinieri insieme anche ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, per cause che sono al momento ancora al vaglio, a scontrarsi lungo la strada che porta al capoluogo pontino sono state due auto, una Fiat 500 e una Renault 4 che in seguito all’impatto si è ribaltata rimanendo su un fianco.

Dopo la segnalazione giunta al Nue 112 sono stati allertati anche i vigili del fuoco che hanno raggiunto il luogo dell’incidente con la squadra partita dal comando provinciale di Latina; qui i pompieri hanno lavorato per estrarre dalla Renault un uomo di 56 anni di Cisterna rimasto ferito e che dopo i primi soccorsi da parte dei sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale. Le operazioni sono poi proseguite con la messa in sicurezza dei due mezzi. Per la ricostruzione della dinamica sono ora al lavoro i carabinieri.

Questa mattina alle 7 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in viale Le Corbusier per un altro incidente che ha visto protagonista una Smart ribaltata alla rotonda sotto la Pontina.