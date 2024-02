Domenica sera di incidenti, due a poca distanza a Latina. Scontro tra auto sulla Pontina

Domenica sera di incidenti stradali quella di ieri, 4 febbraio, a Latina. Due quelli che si sono verificati a poca distanza uno dall’altro, lungo via Piccarello e sulla Pontina.

Il primo ha visto protagonista una donna a bordo di una Smart ForTwo; all’altezza della curva, per cause che al momento sono ancora al vaglio, è uscita furi strada finendo nel fosso che costeggia la carreggiata. Soccorsa è stata trasportata in ospedale in ambulanza per tutti gli accertamenti. Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi utili a chiarire la dinamica.

Un secondo incidente si è verificato invece sulla Pontina, all’altezza del chilometro 74+500, nel territorio di Latina. Protagoniste due vetture, un Porsche Cayenne e una Fiat Panda con il primo veicolo che dopo l'impatto è finito a bordo strada. Tre le perone che sono rimaste coinvolte. I rilievi, nei pressi dello svincolo di Borgo Isonzo, sono stati effettuati dalla polizia stradale partita dal distaccamento di Aprilia e che ha operato con il supporto anche di una pattuglia della squadra Volante. Da chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra le due auto.